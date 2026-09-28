Dinsdag en woensdag zomers warm weer

Een zomers gezicht op de Noordermolen langs de Zuidwending - Foto: Joris van Tweel

De jas kan de komende dagen ’s middags uit, want er staan nazomerse dagen voor de deur. Wel neemt in de loop van de week de kans op buien toe.

Door Johan Kamphuis

Dinsdagochtend is er eerst bewolking en kans op nevel of een mistbank. Geleidelijk aan komen er perioden met zon al wordt het niet helemaal stralend. Het wordt een warme dag met 24 of 25 graden als maximumtemperatuur bij een matige oosten- tot zuidoostenwind, windkracht 3. In de nacht naar woensdag koelt het af tot 15 graden.

Woensdag wordt een broeierig warme dag met 25 of 26 graden als maximumtemperatuur. Eerst is er veel zon en in de middag neemt de bewolking en de kans op een verspreide bui toe. In de nacht volgen meer buien. De zuidenwind is zwak of matig, windkracht 2 tot 3.

Donderdag begint met wat regen. Verder is het met 20 graden beduidend minder warm en kan ’s middags de zon nog even doorbreken. Voor de verdere vooruitzichten: kijk op de weerpagina of luister om 8:50 uur naar het weerbericht tijdens de OOG/Ochtendshow