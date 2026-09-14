Dinsdag een verlate zomerdag met zon en 25 graden

Foto: Joris van Tweel

De zon laat zich deze week nog even flink zien. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het dinsdag nog lekker warm, waarna de temperatuur een stukje het diepe induikt en de zon achter de wolken verdwijnt.

“Dinsdag zijn er flinke perioden met zon en is het warm met 23 tot 25 graden. In de middag neemt de bewolking toe als ook de kans op een (onweers-)bui. De zwakke of matige wind kom uit het zuidwesten en draait in de avond naar het noordwesten met windkracht 2 tot 3. In de nacht klaart het op en daalt het kwik naar een graad of 12.

Woensdag is er geregeld zon en valt er in de loop van de dag een bui. Met 18 graden is het een stuk minder warm. In de nacht daalt het kwik naar 11 graden.

Donderdag is er veel bewolking en volgen vooral in de namiddag en avond een paar buien met kans op een slag onweer. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5. Het kwik loopt op tot 18 graden.

Vrijdag blijft het vrijwel overal droog. Met geregeld zon wordt het 18 tot 20 graden en er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 5.

Voor het weekendweer: luister om 8:50 uur naar het weerpraatje tijdens de OOG/Ochtendshow of kijk op de weerpagina.”