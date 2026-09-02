Diamantlaan op de schop voor herinrichting en warmtenet

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De gemeente trekt ruim 4,7 miljoen euro uit voor de aanpak van de Diamantlaan. In de straat komt een hoofdleiding voor het aan te leggen warmtenet Vinkhuizen-Zuid. Ook worden de straten rond de Diamantlaan aangepakt.

Vinkhuizen wordt een wijk zonder aardgas. De energietransitie maakt verzwaring van het elektriciteitsnet en de aanleg van een warmtenet noodzakelijk. Tegelijk wordt de hemelwaterriolering aangepakt en worden de straten opnieuw ingericht, zodat ze veiliger worden.

Er komt ook meer groen in de wijk. De inrichting van de drukke Diamantlaan wordt eenduidiger en overzichtelijker, met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Er is ook veel aandacht voor de verkeersveiligheid rondom de Vensterschool. Bewoners en ondernemers hebben inmiddels kunnen meepraten over de plannen.

De werkzaamheden beginnen naar verwachting in maart volgend jaar en worden gefaseerd uitgevoerd. Het werk neemt ongeveer een jaar in beslag.