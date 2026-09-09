Deze 23 projecten maken dit jaar kans op de Groninger Architectuurprijs

Foto via Groninger Architectuurprijs

In totaal maken 23 projecten dit jaar kans op de Groninger Architectuurprijs. Het publiek kan vanaf deze woensdag stemmen op de inzendingen.

Onderdeel van de jaarlijkse Groninger Architectuurmaand is de verkiezing voor het beste nieuwe architectuurproject in de gemeente. Vorig jaar waren er vier winnaars. Zowel de vakjury als de publieksjury koos toen voor gedeelde winnaars. De publieksjury koos voor Aanpak Ring Zuid en Dudok aan het Diep. De vakjury koos ook voor Dudok aan het Diep en daarnaast voor Maggie’s Center.

Dit jaar staan 23 projecten op de lijst. Daaronder vallen onder meer Voltage op het Europapark, verduurzaamde woningen aan de Radesingel, het jeu-de-boulespaviljoen in Woltersum, het gerenoveerde Huis de Beurs, De Bult van Buist op een boerenerf ten zuiden van Hoogkerk, Buurtcentrum Bij Van Houten aan de Oliemuldersweg, de vernieuwde Van Heemskerckflat, het Feringa-gebouw en het voormalige Hotel-Restaurant Frigge aan de Herestraat.

De vakjury maakt volgende week dinsdag bekend welke projecten worden genomineerd. De publieksverkiezing staat daar los van. Bezoekers kunnen dus ook stemmen op projecten die geen nominatie van de vakjury krijgen. Stemmen op de publieksverkiezing kan tot vrijdag 2 oktober via de website van de Groninger Architectuurmaand.