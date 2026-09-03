Demonstraties van twaalf vechtsportscholen in Forum

Liefhebbers van oosterse vechtsporten kunnen komende zondag van alles over deze tak van sport zien en leren in Forum Groningen.

Het evenement heet ‘Kieken MAG’. En MAG is in dit geval een afkorting van Martial Arts Groningen. Demonstratieteams van twaalf Groninger vechtsportscholen laten op korte en attractieve manier diverse aspecten van hun vechtsport zien.

Kieken MAG wordt officieel geopend door wethouder Jalt de Haan. Het evenement vindt zondag 6 september plaats van 12.00 tot 14.30 uur en is gratis te bezoeken.