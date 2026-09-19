Demonstratie op Grote Markt na arrestatiegolf van queer-activisten in Turkije: “Angst om onze vrienden is groot”

Foto: Charlotte Gittins

Ongeveer vijftig demonstranten zijn vrijdag aan het einde van de middag samengekomen op de Grote Markt om te demonstreren tegen een grootschalige arrestatiegolf van LGBTQI+-activisten in Turkije. “We maken ons ontzettende zorgen over onze vrienden die achter de tralies zitten”, vertelt organisator Şirin Erensoy in het radioprogramma Proud FM op OOG Radio.

De aanleiding voor de solidariteitsactie is een inval van de Turkse overheid op zaterdag 12 september. Onder de naam ‘Mijn gezin is veilig’ drongen autoriteiten kantoren van belangenorganisaties binnen. Door het hele land werden ruim tachtig activisten en mensenrechtenverdedigers opgepakt.

Volgens Erensoy worden de activisten vastgehouden op basis van valse beschuldigingen, zoals prostitutie, drugsgebruik en ontucht. Tegelijkertijd zijn accounts op sociale media geblokkeerd en organisaties gesloten. “Deze organisaties zijn een absolute levenslijn voor de queer-gemeenschap in Turkije, in een klimaat waarin de overheid ons al langer als doelwit ziet”, legt de uit Turkije afkomstige Erensoy uit. “Onder het mom van de verdediging van zogenaamde ’traditionele waarden en moraal’ worden we nu keihard aangepakt. Dit is de grootste arrestatiegolf in tijden.”

‘Onderdrukking is onderdeel van het dagelijks leven’

Tijdens de bijeenkomst op de Grote Markt werden statements voorgelezen, leuzen geroepen en ervaringen gedeeld. De bijeenkomst gaf volgens Erensoy veel steun, maar de angst om het lot van de opgepakte vrienden blijft groot.

“De onderdrukking door de overheid is voor queer mensen in Turkije helaas onderdeel van het dagelijks leven, maar dit is van een heel andere orde. Het is ontzettend angstaanjagend. Mainstream media in Turkije berichten er niet over, of demoniseert de slachtoffers juist, waardoor ze nog meer gevaar lopen. We weten niet eens of onze vrienden achter de tralies de fysieke en mentale zorg krijgen die ze nodig hebben. We eisen dan ook hun onmiddellijke vrijlating.”

Met de actie in Groningen hopen de initiatiefnemers niet alleen de lokale gemeenschap te verbinden, maar ook internationale druk op te bouwen en een communicatiekanaal open te houden met de activisten in Turkije.

Luister hier naar het interview met Şirin Erensoy: