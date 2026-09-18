De Oosterpoort staat volgende week zaterdag in teken van het Grunnegs en het Drèents

Foto via Gemeente Groningen

Kinderen kunnen volgende week zaterdag kennismaken met het Grunnegs en Drèents tijdens het gratis MOI Festival in De Oosterpoort. Op het programma staan onder meer optredens van Martijje en TikTok Tammo en een voorstelling van Theater Pannekoek. Ook FC Groningen verzorgt activiteiten voor kinderen.

Bezoekers kunnen daarnaast tegeltjes maken met bijvoorbeeld d’Olle Grieze of de MOI-mascotte Kobbe. Ook kunnen ze meedoen aan een filosofisch huiskamercafé, waar kinderen en volwassenen samen praten over verschillende vragen. Verder zijn er een kinderdisco, een photobooth, een voorleeshoek met verhalen in het Grunnegs en Drèents, een speurtocht en een knutsel- en tekenhoek. FC Groningen zorgt voor activiteiten rond de voetbalclub en mascotte Groby is aanwezig. Kinderen kunnen zich ten slotte laten schminken en uitrazen op het RTV Noord-springkussen.

Het MOI Festival richt zich op gezinnen, scholen, grootouders en anderen die geïnteresseerd zijn in de talen en verhalen van Noord-Nederland. Het festival duurt van 13.00 tot 17.00 uur en is gratis toegankelijk. Voor tickets geldt wel 2,50 euro aan transactiekosten.