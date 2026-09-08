Dankzij fonds haalt Hanze toponderzoekster uit VS terug naar Stad

Foto via Hanze

Dankzij het Tulp Fonds (een subsidiepot van ministerie van Onderwijs en onderzoeksfinancier NWO) haalt de Hanze wetenschapper Thessa Hilgenkamp terug naar Stad. De bewegingswetenschapper verruilt Las Vegas voor Groningen om onderzoek te doen naar hart- en vaatrisico’s bij mensen met een verstandelijke beperking.

Hilgenkamp studeerde in 2005 af in Groningen. In 2014 ging ze met een beurs naar de University of Illinois Chicago. Daarna ging ze met een Amerikaanse beurs naar de University of Nevada, Las Vegas.

Aan de universiteit in het gokmekka van de VS bouwde Hilgenkamp een onderzoekslab op voor de gezondheid van hart en bloedvaten van mensen met het syndroom van Down. Daaruit bleek onder meer dat bewegen voor mensen met het syndroom van Down zwaarder kan voelen. Hun hartslag en bloeddruk reageren anders op inspanning. Op basis van haar onderzoek werd een speciaal beweegprogramma ontwikkeld voor volwassenen met het syndroom van Down.

Terugkeer dankzij fonds om topwetenschappers terug te halen (en te lokken)

Hilgenkamp is een van de 34 buitenlandse topwetenschappers die dankzij het Tulp Fonds naar Nederland komen, vooral uit de VS. Het Tulp Fonds (met 50 miljoen in de subsidiepot) werd in 2025 opgericht door het ministerie van Onderwijs en onderzoeksorganisatie NWO, bedoeld voor onderzoek naar onderwerpen die belangrijk zijn voor Nederland.

Volgens het ministerie en NWO komt daarbij dat de vrijheid om onderzoek te doen in de VS onder druk staat. Onder de regering-Trump ging het Amerikaanse wetenschaps- en klimaatbeleid op de schop, waardoor subsidies verdampten en de rol van wetenschappelijk advies in overheidsbeleid werd ingeperkt. Daardoor werden onderzoeksgroepen en -programma’s opgeheven en raakten veel onderzoekers hun baan kwijt.

‘Gelukkig zet Nederland wel in op duurzame onderzoeksverbanden’

Na tien jaar in de VS begon Hilgenkamp vorige week aan haar eerste werkweek bij het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing aan de Hanze. Ook Hilgenkamp zag (naast heimwee) het politieke klimaat in de VS als een teken aan de wand: “Continuïteit is ontzettend belangrijk voor mijn type praktijkgericht onderzoek. Ik moet onderzoekslijnen over meerdere jaren kunnen opbouwen en gelukkig zet Nederland wel in op duurzame onderzoeksverbanden. Daarbij komt dat ik mezelf niet oud zag worden in Amerika.”

In Groningen gaat Hilgenkamp (naast onderwijs) een nieuw onderzoeksprogramma opzetten om haar werk rond hart- en vaatrisico’s bij mensen met een verstandelijke beperking voort te zetten. En daar is de Hanze blij mee, besluit collega-lector Aly Waninge: “Dr. Thessa Hilgenkamp is een echte catch voor de Hanze. Een toponderzoekster met zoveel kennis, expertise en een groot netwerk, daar kunnen straks honderden studenten, docenten en zorgprofessionals van meeprofiteren.”