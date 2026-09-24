Dag van de Bruine Kroeg komt voor het eerst naar Groningen

Foto via Topspots

Groningen doet op zaterdag 3 oktober voor het eerst mee aan de landelijke Dag van de Bruine Kroeg. Vier cafés in de stad sluiten zich aan: Dijkman, Merleyn, Singelier en Wolthoorn & Co.

Met de dag wil de organisatie aandacht vragen voor het traditionele café als ontmoetingsplek. Bezoekers worden aangemoedigd om naast hun eigen stamkroeg ook andere cafés te bezoeken. De deelnemende zaken geven zelf invulling aan de dag.

Het initiatief begon in 2021 in Amsterdam. Inmiddels doen volgens de organisatie ongeveer 85 cafés verspreid over Nederland mee. De cultuur van de bruine kroeg staat sinds dit jaar op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.