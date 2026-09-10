Cultureel centrum in Niemeyerfabriek trapt zaterdag af met tentoonstelling ‘Thinking Hands’

Groningen heeft er vanaf komend weekend een nieuwe hotspot bij. In de voormalige Niemeyer tabaksfabriek aan de Paterswoldseweg opent THEA de eerste expositie.

THEA moet uitgroeien tot een cultureel centrum waar beeldende kunst, technologie en en maatschappelijke vraagstukken samenkomen. “Het hele Niemeyer gebied wordt ontwikkeld met veel start-ups rondom technologie, waar ook de AI fabriek zich gaat vestigen. Het is ook belangrijk om dat te bekijken door de ogen van cultuur”, zegt Roosje Klap, die kwartiermaker is van de cultuur in de Niemeyerfabriek, over de locatie van het cultureel centrum.

De eerste expositie heet ‘Thinking Hands’. Die is vanaf aanstaande maandag te zien tot 1 november. Een van de blikvangers is een prijswinnende robot.