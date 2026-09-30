College onderzoekt stappen tegen pandeigenaar Stavangerweg die met sloop begon terwijl krakers binnen waren

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Het college onderzoekt of er stappen gezet kunnen worden tegen de eigenaar van een bedrijfsruimte aan de Stavangerweg. De eigenaar zag zijn gebouw afgelopen weekend gekraakt worden en begon vervolgens met een graafmachine een deel van het pand te slopen terwijl de krakers nog binnen waren.

Locoburgemeester Janette Bosma (Partij voor de Dieren) reageerde op vragen van PRO, Partij voor de Dieren en SP. Jeffry van Hoorn (PRO): “We stellen deze vragen omdat het levensgevaarlijk is om een pand te slopen waarin zich nog mensen bevinden. Wij vinden dat de eigenaar intimidatie en fysieke bedreiging heeft toegepast en vervolgens beloond wordt doordat de krakers zijn vertrokken. Dat vinden wij volstrekt onacceptabel. Als het gaat om kraken, leidt dat al snel tot een fel en ideologisch debat, maar daar gaan deze vragen niet over. Dit gaat over de veiligheid van al onze inwoners. Fysieke bedreiging en intimidatie zijn hier simpelweg beloond.”

Debat over eigenrichting

In de raad ontstond vervolgens een discussie. Fokke Veenstra (VVD): “Deze hele situatie is begonnen met een strafbaar feit. Als de krakers het pand niet hadden gekraakt, was er niets aan de hand geweest. Ondertussen hoor ik PRO zeggen dat de eigenaar is beloond. Waarmee dan? Met toegang tot zijn eigen pand, dat van hem is?”

Van Hoorn vond dat de VVD daarmee afleidde van de kern: “Het kraken stel ik hier niet ter discussie. De vraag is dat alle inwoners dezelfde rechten op het gebied van veiligheid hebben.”

Ook Izaäk van Jaarsveld (CDA) mengde zich in het debat: “Door de politie is verdere escalatie voorkomen. Mijn fractie heeft de berichtgeving gelezen en de manier waarop de eigenaar zich heeft gedragen verdient absoluut geen schoonheidsprijs. Maar ziet PRO niet dat het een tikje ironisch is om te spreken van eigenrichting bij een ingreep op kraken, wat bij wet letterlijk eigenrichting is?”

Van Hoorn nuanceerde: “Het pand is gekraakt en dat was niet in lijn met de kraakwetgeving, dat erken ik. Maar de term ‘eigenrichting’ vind ik hier niet ironisch, maar juist de enige juiste omschrijving. Er is immers gestart met de sloop van een pand terwijl er op dat moment fysiek mensen in aanwezig waren.”

Sloop stilgelegd

Bosma verving woensdag de afwezige burgemeester Roelien Kamminga: “Afgelopen zaterdag kregen we te maken met een dreigende situatie aan de Stavangerweg. Een pand bleek gekraakt te zijn door twaalf personen. De eigenaar en vijftien sympathisanten eisten hun directe vertrek. De politie was snel ter plaatse en heeft het terrein afgezet.”

“Ondertussen werden er met een mobiele kraan al sloopwerkzaamheden verricht aan het pand, terwijl er zich nog krakers in het gebouw bevonden”, vervolgt Bosma. “Bij ons als gemeente was geen melding bekend van deze sloop dan wel een vergunning hiervoor. Gezien de werkzaamheden had dat wel gemoeten. Bovendien moet slopen volgens de regels gebeuren, met oog voor de veiligheid van mens en dier. De sloop is dan ook direct stilgelegd. We onderzoeken momenteel of we stappen kunnen zetten richting de eigenaar.”

Noodbevel voorbereid

Volgens de locoburgemeester dreigde de situatie zaterdagavond verder te ontsporen: “We zijn met beide groepen in gesprek gegaan. De krakers wilden tot maandagochtend blijven, terwijl de eigenaar eiste dat ze diezelfde avond nog vertrokken. Tevens zagen we dat sympathisanten van de krakers zich begonnen te verzamelen, waardoor we rekening hielden met een grotere toeloop. Omdat deze situatie onhoudbaar werd, zijn we als gemeente gestart met het voorbereiden van een noodbevel. De politie bracht op haar beurt de Mobiele Eenheid in paraatheid. Uiteindelijk leidde het overleg tot een oplossing waarbij de krakers besloten vrijwillig te vertrekken, waarna de rust terugkeerde.”

CDA-raadslid Van Jaarsveld vroeg zich af waarom de gemeente nu nog stappen wil ondernemen: “Is dat omdat het college dit graag wil, of wordt alleen onderzocht of dit juridisch nodig is? De situatie is nu toch verholpen? We hoeven deze strijd toch niet aan te gaan, of moet er een soort vergelding plaatsvinden?”

Bosma sloot af: “Dit heeft puur te maken met de veiligheid van de krakers. Er is een poging gedaan om een pand te slopen zonder de vereiste melding. Dan is het niet meer dan logisch dat we als gemeente verkennen welke stappen er richting de eigenaar gezet kunnen worden.”