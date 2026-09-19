College bemoeit zich niet met programmering Noorderzon na kritische vragen PVV: “Artistieke vrijheid staat voorop”

Foto: Niels Krelis Meijer. Zeecontainers Noorderzon.

Het gemeentebestuur gaat zich niet bemoeien met de programmering van Noorderzon. Dat laat het college weten in beantwoording op vragen van de PVV die stelt dat het festival een ‘links-activistisch podium’ is geworden. Het college benadrukt in zijn antwoorden dat artistieke vrijheid vooropstaat en de gemeente zich niet mengt in inhoudelijke keuzes.

De PVV-fractie trok vorige maand aan de bel over wat zij ziet als een steeds eenzijdigere politieke koers van het Noorderzonfestival. Volgens de partij krijgen links-progressieve perspectieven ruim baan, terwijl een vergelijkbaar rechts of conservatief geluid ontbreekt.

De partij wees daarbij naar voorstellingen met titels als De Linkse Mannen Lossen Het Op: VVD en De symfonie van onvrede – De opmars van radicaal-rechts in Europa. Ook thema’s als Gaza, fopfeminisme, de koloniale erfenis en kritiek op het kapitalisme kwamen volgens de raadsfractie opvallend vaak aan bod.

“Wij houden van Noorderzon en willen dit prachtige festival helemaal niet kwijt. Maar als je met belastinggeld een festival mogelijk maakt, kun je niet een groot deel van de Groningers het gevoel geven dat het politiek gezien niet meer voor hen bedoeld is”, lichtte PVV-fractievoorzitter Kelly Blauw eerder toe. “Diversiteit betekent voor ons ook diversiteit van meningen. Noorderzon moet geen links feestje worden dat door alle Groningers wordt betaald.”

‘Kunst en cultuur voor iedereen’

In de beantwoording laat het college van burgemeester en wethouders weten geen tegenstelling te zien tussen het programma van Noorderzon en de gemeentelijke ambitie ‘Kunst en cultuur voor iedereen’. Volgens het gemeentebestuur vervullen kunst en cultuur juist een belangrijke rol bij het stimuleren van reflectie, debat en ontmoeting.

Dat een festival voor iedereen is, betekent volgens het college niet dat iedere inwoner zich in elk programmaonderdeel hoeft te herkennen: “Het uitgangspunt van ons cultuurbeleid is dat we als gemeente voorwaarden scheppen, maar ons niet mengen in de artistieke inhoud. Grenzen worden primair bepaald door wet- en regelgeving en de subsidievoorwaarden. Zolang daaraan wordt voldaan, is het aan de instelling zelf.”

Geen zorgen over draagvlak

Ook de vrees van de PVV dat het festival draagvlak verliest onder de Groningse bevolking, wordt door het college niet gedeeld. Het gemeentebestuur wijst erop dat de afgelopen editie ruim 150.000 bezoekers trok, wat een toename is ten opzichte van het jaar ervoor. “Wij zien Noorderzon als een breed gewaardeerd cultureel festival met een divers aanbod. Wij hebben op dit moment geen aanleiding om te concluderen dat het maatschappelijke draagvlak in brede zin afneemt.”

De kritiek van de PVV dat door stijgende kosten en prijzen steeds meer inwoners afhaken, wordt ook niet herkend: “Noorderzon is juist een voorbeeld van een laagdrempelig en toegankelijk festival, doordat het terrein gratis toegankelijk is voor bezoekers. Wij hebben aandacht voor de betaalbaarheid en toegankelijkheid van culturele voorzieningen. Tegelijkertijd hebben culturele instellingen te maken met stijgende kosten. We voeren hierover voortdurend gesprekken met de instellingen én hebben daarom ook in het coalitieakkoord extra budget beschikbaar gesteld.”