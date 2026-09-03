Collecte Kids United zondag in de Euroborg

Foto: FC Groningen

Voorafgaand aan het duel van komende zondag tussen FC Groningen en FC Twente gaan leden van Kids United collecteren. Het duel begint om 12.15 uur.

De voetballers van Kids United, de door de FC geadopteerde G-voetbalclub, zorgen voorafgaand aan en in de rust van het duel ook voor entertainment, zoals een penalty shoot-out. Kids United zal zondag veelvuldig zichtbaar zijn in Euroborg. Leden van de club staan met het grote doek te wapperen in de middencirkel, staan met vlaggen langs het veld of lopen mee in de line-up. Voor veel leden is het zondag de eerste keer dat ze op of rond het veld van Euroborg staan.

Leden van Kids United collecteren bij alle ingangen. De vereniging is onlangs met een nieuw project gestart: powerchairvoetbal. Hierdoor kunnen ook kinderen die rolstoelgebonden zijn lekker voetballen. Met een donatie draagt de FC-supporter bij aan de aanschaf van de kostbare powerchairs, maar ook aan de aanschaf van speciale ballen en doelen.