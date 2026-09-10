Collecte Kids United in Euroborg levert ruim 11 duizend euro op

Foto: FC Groningen

De collecte van Kids United, afgelopen zondag voorafgaand aan het duel tussen FC Groningen en FC Twente, heeft 11.625 euro opgeleverd.

Kids United is het door FC Groningen geadopteerde G-voetbalteam voor kinderen en jongeren met zowel een lichamelijke als verstandelijke beperking. De supporters gaven dus met gulle hand. De stichting gaat het geld gebruiken voor het verder ontwikkelen van powerchairvoetbal. Daarmee kunnen kinderen die gebonden zijn aan een elektrische rolstoel ook voetballen. Er wordt gewerkt aan een officiële competitie waar Kids United namens FC Groningen hoopt te kunnen meedoen.

Naast het collecteren verzorgden de spelers van Kids United zondag het vlaggenspektakel, stonden ze met het grote wapperaarsdoek en liepen mee in de line-up. Tijdens de rust verzorgden vijf ‘kids’ de shoot-out. Lucas Dunning kroonde zich tot winnaar.

Margriet Kukler van Kids United is de supporters dankbaar. “Het is hartverwarmend om wederom te ervaren wat FC Groningen voor ons doet en hoeveel de FC-supporters bereid zijn te geven om kinderen voor wie voetballen wellicht niet vanzelfsprekend lijkt, te laten genieten van het spelletje. Ons groen-witte hart is gevuld met blijdschap en trots.”

Volgens Kukler hebben de kids een geweldige middag gehad. “Voor verschillende spelers was het de eerste keer dat ze op het veld in Euroborg stonden. Niet alleen voor hen is het fantastisch, maar ook voor de familie is het een blijvende herinnering. Ouders en grootouders op de tribune hadden tranen in de ogen van geluk. Dit soort momenten zijn voor een familie van onschatbare waarde.”