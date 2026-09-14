Coalitiefracties willen dat gemeente aanhaakt bij WK Wielrennen: ‘Fietsen en wielrennen in Groningen echt op de kaart zetten’

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Waar de SP in Provinciale Staten en de PVV in de Groningse gemeenteraad kritisch zijn over de twintig miljoen euro uit Nij Begun die beschikbaar komt voor het WK Wielrennen (mocht dit in 2032 in Groningen worden gehouden), lijken drie coalitiefracties in de gemeenteraad nu al in de startblokken te staan om uitgebreid aan te haken bij het wielerfestijn.

PRO, CDA en ChristenUnie zien naast economische kansen ook mogelijkheden voor een maatschappelijke aanpak. De partijen willen van het gemeentebestuur weten hoe Groningen het mogelijke evenement kan gebruiken om inwoners meer te laten sporten en bewegen. Niet alleen met activiteiten tijdens het evenement: Groningers moeten ook na het WK aan het sporten blijven dankzij de komst van de grote internationale wielerkoers.

Vorige week werd bekend dat er twintig miljoen euro uit het startkapitaal van de Economische Agenda van Nij Begun wordt ingezet om het WK Wielrennen in 2032 naar Noord-Nederland te halen. Groningen is een van de plekken die het evenement mogelijk ontvangt. Dat zorgde niet alleen voor blijdschap, maar leverde ook kritiek op. De SP in Provinciale Staten en de PVV in de gemeenteraad vragen zich af waarom de volksvertegenwoordiging vooraf niet bij de keuze werd betrokken. De PVV is stelliger en vindt dat Nij Begun bedoeld is voor het structureel versterken van Groningen en Noord-Drenthe, niet voor een eenmalig internationaal topsportevenement.

De coalitiefracties PRO, CDA en ChristenUnie lijken de subsidie juist vanuit de mogelijke kansen van het WK te benaderen. De fracties willen van het gemeentebestuur weten welke economische effecten het WK voor Groningen kan hebben qua toerisme, werkgelegenheid, horeca en bestedingen. Daarbij vragen de coalitiepartijen het college om concrete doelen te verbinden aan het evenement: ze willen kunnen zien hoeveel inwoners dankzij het WK kennismaken met wielrennen, lid worden van een vereniging of structureel meer gaan bewegen.

De komst van het WK naar Groningen staat nog niet vast. De internationale wielerbond UCI besluit daar op 23 september over. Een delegatie uit Noord-Nederland presenteert het Nederlandse voorstel een dag eerder tijdens het WK Wielrennen in Montréal.