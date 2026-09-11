Campus Trail verbreekt deelnemersrecord, ruim 700 hardlopers rennen door gebouwen Zernike Campus

Foto: Denise Overkleeft

De Campus Trail op de Zernike Campus heeft vrijdagmiddag een nieuw deelnemersrecord gevestigd. Ruim zevenhonderd mensen deden mee aan de zevende editie van de funrun, die de lopers door negentien gebouwen op het onderwijs- en onderzoeksterrein leidde.

Kort voor de start van de run hadden ruim zevenhonderd deelnemers zich aangemeld, maar waarschijnlijk begonnen meer mensen aan de hardlooptocht bij het gebouw van Plus Ultra aan de Zernikelaan. Deelnemers konden zich ter plekke ook nog inschrijven om mee te doen. Maar met alleen de voorinschrijvingen werd het hoogste aantal deelnemers van eerdere edities al ruim overtroffen.

Studenten, medewerkers van bedrijven en organisaties op de campus (en aanhang) liepen een ronde van ruim zes kilometer door gebouwen en langs labs op de campus. De route voerde de hardlopers (in groepen) langs onder meer de Energy Barn, het Willem Alexander Sportcentrum, de Bernoulliborg, het Avebe Innovation Center en The Knickerbockers. Onderweg was er verzorging, eten, drinken en ‘muzikale ondersteuning’ voor de deelnemers.