Buurtbewoners die samen kunst maken in buurtcentrum gaan exposeren aan Damsterdiep: “De oudste is 84, de jongste 64”

Eén van de kunstwerken die dit weekend te zien zal zijn op de expositie. Foto: ingezonden

Zonder professionele begeleiding en zonder een docent maakt een groep buurtbewoners uit De Hunze en Van Starkenborgh al vele jaren kunst in schilderclub Sporrel. Marjoleine van Malkenhorst vertelt dat er nu een nieuwe uitdaging op komst is: voor het eerst vindt er komend weekend een grote expositie plaats buiten de wijk.

Marjoleine, wat is schilderclub Sporrel precies?

“We zijn allemaal inwoners van de wijken De Hunze en Van Starkenborgh en we vinden het allemaal leuk om met kunst bezig te zijn. Daarbij gaat het niet alleen om schilderen. Er worden bijvoorbeeld ook keramiek, glaswerk en tekeningen gemaakt. Elke woensdag ontmoeten we elkaar in het buurtcentrum. Er is geen docent bij aanwezig, maar we enthousiasmeren, motiveren en helpen elkaar. ‘Hoe kan ik meer schaduw aanbrengen in mijn schilderij, of hoe krijg ik meer diepte?’ Het kan zomaar een vraag zijn die je op de woensdag hoort, waarna andere deelnemers je met raad en daad bijstaan.”

Waar komt de naam van de club vandaan?

“Deze schilderclub bestaat al een hele tijd. Meneer Sporrel was indertijd de oprichter. Helaas is hij er niet meer. De schilderclub heeft zijn naam als eerbetoon gekregen. Zelf ben ik sinds 2023 actief binnen deze club. Daarvoor was ik ergens anders actief, maar daar haalde ik voor mezelf te weinig uitdaging uit. En de Sporrel is eigenlijk ideaal. Je kunt aan de slag met mooie dingen, er is hulp en advies aanwezig, maar tegelijkertijd is het ook een stok achter de deur. Je wilt voor jezelf aan de slag omdat je het niet kunt maken dat je na twee of drie weken nog maar weinig bent opgeschoten.”

Je maakt elkaar enthousiast, dus?

“Dat klopt. Ook in het uitproberen van nieuwe materialen. Zelf heb ik me altijd beziggehouden met het maken van accessoires zoals vazen. Je schildert bijvoorbeeld eerst een vaas en daarna versier je deze met servetten. Dit noem je de découpage-techniek. Maar laatst ben ik in plaats van servetten gaan werken met papier-maché. Dat is een veel grover materiaal en dat moet je op een hele andere manier aanpakken. Maar dat is super leuk. Je doet van elkaar inspiratie op en je helpt elkaar.”

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En het verbindt dus?

“Jazeker. Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur kunnen we terecht in het buurthuis. Iedereen neemt zijn eigen spullen mee. Omdat iedereen andere technieken en materialen gebruikt, is dit ook de enige manier. Dus ik heb een boodschappenkar aangeschaft waarin al mijn spullen zitten en op die manier rijd ik naar het buurtcentrum. Naast creatief bezig te zijn is er altijd tijd en ruimte voor een kop koffie en er wordt volop gepraat. De dagelijkse onderwerpen, maar uiteraard moeten we het ook altijd hebben over de politiek, waarbij de wereldproblematiek een favoriet onderwerp is. De oudste deelnemer is nu 84 jaar en de jongste is 64.”

En jullie dachten, laten we de druk eens opvoeren door eens een expositie te organiseren…

“Dat klopt. We hebben elk jaar vanaf Kerstmis tot de voorjaarsvakantie een expositie in ons eigen buurthuis, maar nu zijn we komende zaterdag en zondag te vinden in pand Y2 aan het Damsterdiep. Op een laagdrempelige manier is onze kunst te bekijken. Van elk voorwerp is er maar één: wat het uniek maakt. En het leuke is ook dat het te koop is. De prijzen zullen op een laag niveau liggen. Uiteraard hopen we dat we wat gaan verkopen, want daarmee kunnen we weer nieuwe spullen en materialen kopen voor onze hobby.”

Wat is er zoal te zien?

“Ik denk dat vooral de verscheidenheid in wat er te zien is heel groot zal zijn. We zijn geen professionele kunstenaars, maar wel mensen die met veel passie aan het werk zijn. Er zullen accessoires te zien zijn, maar ook schilderijen. Bijvoorbeeld een Deens landschap met watertjes. Onlangs kwam er om dit schilderij een lijst heen, en toen zeiden we: ‘Wauw, dit maakt het echt af, dit is heel mooi.’ Maar er staan ook creaties waarbij doek en voorwerp samenkomen, zoals een vaas en een doek die met precies hetzelfde gedetailleerde, botanische motief zijn bewerkt. Dat geeft echt een heel bijzonder effect.”

Wanneer zijn jullie komend weekend tevreden?

“Als er mensen komen, als ze met ons in gesprek gaan en we hopen dat er ook wat verkocht wordt. En we hopen op twee hele mooie dagen. Zelf beleven we veel plezier aan het maken van kunst. Hopelijk kunnen we anderen daarmee ook enthousiasmeren. Zelf zijn we nu met tien personen, waarbij de groep eigenlijk wel aan het maximum zit. Maar wat wij doen kun je ook in andere wijken en dorpen opzetten: het is heel leuk om wijkbewoners op deze manier te leren kennen en om samen bezig te zijn. Daar geniet ik van.”

De expositie in Y2 aan het Damsterdiep is zaterdag 3 oktober en zondag 4 oktober te zien van 12.00 tot 17.00 uur.