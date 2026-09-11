Woning in Grunobuurt voor zes weken gesloten na explosie, ook woning in De Wijert opnieuw op slot na ‘ernstig incident’

Foto: 112 Groningen

De gemeente heeft een woning aan de Snelliusstraat in de Grunobuurt per direct gesloten, na de explosie die in de nacht van donderdag op vrijdag plaatsvond in een portiek. Ook een woning aan de Multatulistraat in de Wijert, waar op 12 augustus ook een explosief afging en werd geschoten, gaat opnieuw voor zes weken op slot na een nieuw ‘ernstig incident’.

De woning aan de Snelliusstraat is voor zes weken gesloten vanwege de openbare orde en veiligheid, vertelt een woordvoerder van de gemeente vrijdagavond.

Door de explosie die afgelopen nacht in de Snelliusstraat plaatsvond, brak een kleine brand uit in de portiek. Op de portiekdeur stond ook graffiti, met een tekst waarmee iemand werd opgeroepen te ‘betalen’.

Ook woning in De Wijert opnieuw op slot na ‘ernstig incident’

De woordvoerder vertelt verder dat er, eerder in de afgelopen nacht, opnieuw een ‘ernstig incident’ plaatsvond bij een woning aan de Multatulistraat in de Wijert. Bij deze woning vond op 12 augustus ook een explosie plaats en werden kogels afgevuurd.

De woning aan de Multatulistraat werd daarna direct voor ‘bepaalde tijd’ gesloten. Volgens de woordvoerder geeft het ‘ernstige incident’ van afgelopen nacht aanleiding om dat opnieuw te doen, ook hier voor zes weken: “Beide incidenten hebben tot onrust in de buurt geleid. Om herhaling te voorkomen, is sluiting gepast.”

De politie onderzoekt nog of er een verband is tussen de twee incidenten.