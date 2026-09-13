Burgemeester sluit niet uit dat groen vaker moet wijken voor veiligheid: “Belangenafweging per situatie”

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Als de veiligheid of openbare orde in het geding is, kan openbaar groen in de gemeente ook in de toekomst worden verwijderd. Dat stelt burgemeester Roelien Kamminga (VVD) na vragen over het weghalen van de bosschages rond het Martinikerkhof. Wel benadrukt de burgemeester dat het ecologische belang altijd zwaar meeweegt en dat er gewerkt wordt aan een nieuw, ecologisch inrichtingsplan voor de locatie.

De gemeente liet de plantvakken met dicht struikgewas bij de Martinikerk onlangs weghalen. De begroeiing bood volgens het college beschutting aan dealers en drugsgebruikers, wat handhaving en toezicht bemoeilijkte. De overlast op het Martinikerkhof nam aan het begin van de zomer sterk toe nadat de gemeente ingreep bij de nabijgelegen daklozenopvang aan de Spilsluizen. Toen het grasveld daar met hekken werd afgesloten, verplaatste een groep overlastgevers zich naar de Martinikerk. Omwonenden trokken vervolgens met een brandbrief aan de bel.

“Zorgelijk dat groen moet wijken”

Het besluit om het groen te rooien leidt tot kritiek van de Partij voor de Dieren en D66. Zij vroegen de burgemeester om de natuur voortaan beter te beschermen. “Uit ecologisch onderzoek bleek weliswaar dat er geen broedende vogels of beschermde soorten zijn gestoord bij de werkzaamheden, maar het plantvak maakte wel deel uit van de gemeentelijke ecologische structuur”, vertelde Ronan van Langen (PvdD). “Het was van grote waarde voor insecten, vogels en nachtdieren. Gezien de biodiversiteits- en klimaatcrisis vindt onze fractie het zorgelijk dat bestaande groenstructuren worden verwijderd als maatregel tegen overlast. Wij zien het liefst dat een leefbare aarde centraal staat in de besluitvorming.”

Moeilijke belangenafweging

Burgemeester Kamminga gaf aan de zorgen te begrijpen, maar verdedigde de ingreep. “We hebben het ecologische belang uiteraard meegewogen”, reageerde Kamminga. “Het Martinikerkhof is een van de mooiste plekjes in onze binnenstad en daar willen we fors in investeren om het voor iedereen een prettige openbare ruimte te laten zijn. In dit geval zagen we echter dat de bosjes werden gebruikt voor doeleinden die we absoluut niet willen. Dan moet je belangen tegen elkaar afwegen.”

Op de vraag of de natuur in de toekomst ontzien wordt, kon de burgemeester geen garanties geven. “Een belangenafweging kun je niet op voorhand vastleggen. De ene keer weegt het ecologische belang het zwaarst, maar dit keer hebben we gemeend het veiligheids- en openbare-orde-belang de doorslag te laten geven. Ik kan niet garanderen dat die overweging in de toekomst niet opnieuw zo uitvalt. Dat betekent overigens niet dat we niet kijken hoe we dit zo snel mogelijk kunnen herstellen en terugbrengen.”

Wat er precies voor de weggehaalde struiken in de plaats komt, is nog niet bekend.