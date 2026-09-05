Burgemeester na geweld De Wijert: extra toezicht en onderzoek naar aanvullende maatregelen

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

Politie, gemeentelijke boa’s, gebiedsteams en medewerkers van Openbare Orde en Veiligheid (OOV) zijn na de recente geweldsincidenten in De Wijert extra zichtbaar aanwezig in de wijk. Ze zijn er om een luisterend oor te bieden aan verontruste buurtbewoners en om te kijken welke aanvullende maatregelen nodig zijn. Dat meldde burgemeester Roelien Kamminga (VVD) afgelopen week.

Vanwege de incidenten hadden de fracties van PVV, Stadspartij 100% voor Groningen en Forum voor Democratie vragen gesteld. Op maandag 10 augustus vond de politie na een melding een achtergelaten explosief in de bosschages bij de Spieghelstraat, dat later door de EOD werd gecontroleerd en ontmanteld. Enkele dagen later, op donderdagochtend 13 augustus, volgde een explosie bij een woning aan de Multatulistraat. Uit onderzoek bleek dat het pand daarbij ook was beschoten.

“Groot gevoel van onveiligheid”

PVV-raadslid Kelly Blauw lichtte de zorgen toe: “We hebben deze vragen ingediend nadat we meerdere signalen uit de wijk opvingen. Geluiden die we ook tijdens het verkiezingsdebat al hoorden. Inwoners melden zich bij ons met een groot gevoel van onveiligheid.”

Blauw wees daarbij op geruchten in de buurt over afrekeningen in het criminele circuit: “Er zijn geluiden dat deze aanslag eraan zat te komen en dat het om een afrekening gaat. En dit staat niet op zichzelf: naast het gevonden explosief op 10 augustus vond er op 12 augustus een achtervolging plaats. Deze situatie baart ons zorgen, omdat zich vlakbij een grote school bevindt waar dagelijks veel kinderen naartoe fietsen en lopen. Bovendien zien we dat de overlast in de buurt toeneemt: er is sprake van intimidatie op speelplekken, geluidsoverlast en zijn er locaties waar in drugs gehandeld wordt. De Wijert is niet meer wat het geweest is. Wij willen exact weten hoe deze wijk weer veilig wordt gemaakt.”

Geen aanleiding voor langere woningsluiting

Burgemeester Kamminga benadrukte dat ze vanwege het lopende strafrechtelijke onderzoek terughoudend moet zijn met inhoudelijke details over de achtergronden, maar toonde begrip voor de maatschappelijke onrust.

“Ik ben heel blij met deze vragen, want dit geeft mij de gelegenheid hier iets over te zeggen. Ik kan mij namelijk heel goed voorstellen dat de explosie en de beschieting veel impact hebben op de wijk. Als inwoner schrik je daar enorm van en het brengt gevoelens van onveiligheid met zich mee. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten”, aldus Kamminga.

Over het onderzoek kon de burgemeester inhoudelijk niet uitweiden, maar wel over de bestuurlijke maatregelen: “Over het precieze verloop van de zaak kan ik vanwege het politieonderzoek geen uitspraken doen. Wat we wel meteen gedaan hebben, is zorgen voor een zichtbare aanwezigheid in de wijk. Samen met boa’s, politie, gebiedsteams en OOV kijken we scherp naar wat er speelt en wat we extra kunnen doen. De situatie was destijds ook aanleiding om de getroffen woning per direct te sluiten. Die sluiting is per 1 september opgeheven, omdat er geen inhoudelijke aanleiding meer was om deze te verlengen. De combinatie van leefbaarheid en veiligheid heeft onze volle aandacht.”