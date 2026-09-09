Burgemeester Kamminga: meer cameratoezicht Martinikerkhof

Foto: Andor Heij

De gemeente wil de toegenomen overlast in de binnenstad aanpakken met een mix van een persoonsgerichte en een locatiegebonden aanpak. Zo komt er meer cameratoezicht op het Martinikerkhof.

De overlast is vanuit omwonenden, bezoekers en ondernemers binnengekomen bij de gemeente en bij de verschillende veiligheids- en zorgpartners. Achter de overlast gaat complexe problematiek schuil, zoals verslaving, dakloosheid, zorgmijding, ondermijnende criminaliteit en psychische problemen.

De gemeente zet niet alleen in op het terugdringen van zichtbare overlast, maar ook het oplossen van de onderliggende problematiek. Daar gaat een nieuw interventieteam met professionals mee aan de slag. Omdat dit veel tijd vergt, komt er voorlopig ook meer cameratoezicht op het Martinikerkhof. Dat moet ook de politie ontlasten. De inzet van politie en handhavers gaat namelijk steeds meer ten koste van andere gebieden in de gemeente.

Burgemeester Roelien Kamminga herkent zich in de uitspraken van haar collega Femke Halsema van Amsterdam. Die stelt dat de toename van overlast komt door te weinig aandacht voor publieke voorzieningen, de woningnood en grote tekorten bij de ggz. Structureel beleid en geld van het Rijk zijn tot op heden uitgebleven, terwijl die wel nodig zijn voor een duurzame oplossing.