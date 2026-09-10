BSV Paddepoel presenteert inclusieve speeltuin

Foto voormalige speeltuin

BSV Paddepoel viert op zaterdag 19 september de afronding van de renovatie van de speeltuin. Wethouder Eelco Eikenaar verzorgt rond 13.00 de feestelijke opening.

De speeltuin is inclusief geworden; dat betekent dat kinderen mét en zonder beperking er samen kunnen spelen en ontdekken. De speeltuin is voorzien van verharde paden, zodat je ook in een rolstoel vrijwel overal zelfstandig kunt komen. Ook zijn er diverse speeltoestellen en activiteiten waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. Zo is er een rolstoelwip, een avonturenpad met wilgentunnel, een rolstoeltoegankelijke pannakooi en een zand- en watertafel met pomp.

Voor kinderen met een visuele beperking zijn visuele en voelbare routes aangelegd die ze zelf kunnen ontdekken. Ook zijn er rustige plekken voor kinderen die behoefte hebben aan minder prikkels. Tenslotte zijn er ook onderdelen voor kleine waaghalzen, zoals de kabelbaan, de klimheuvel, de trampoline en verschillende schommels.

De speeltuin is mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van sponsoren, BSV Paddepoel en het onderhoudsfonds van de Speeltuincentrale.