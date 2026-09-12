Brandweerkazerne Sontweg opent zaterdag de deuren voor grote open dag

Foto: Joaquín Lo Sie Sen - 112groningen.nl

De Groninger brandweer opent zaterdag 12 september de deuren van de kazerne aan de Sontweg voor een open dag. Op het terrein is tussen 10.00 en 16.00 uur van alles te beleven voor jong en oud.

“Bezoekers krijgen de kans om echt een kijkje achter de schermen te nemen,” vertelt een woordvoerder. Verspreid over de dag zijn er diverse demonstraties te zien. Zo verzorgt de brandweer om 11.00 uur en 14.30 uur een demonstratie op het terrein, en is er om 13.00 uur een gezamenlijke actie met de politie.

Daarnaast kunnen bezoekers rondkijken in de werkplaats en in de uitrukhal, waar de brandweervoertuigen opgesteld staan. Een bijzondere blikvanger is de splinternieuwe tankautospuit, die binnenkort onder meer door de korpsen van Haren en Ten Boer in gebruik wordt genomen.

Preventie en kinderactiviteiten

Naast alle actie is er ook veel aandacht voor brandpreventie. “Er staan stands van onder meer Veiligheidsregio Groningen en diverse partners. Daar krijgt het publiek handige tips over hoe je de brandveiligheid in en om het huis het beste kunt regelen.”

Ook aan de jongste bezoekers is gedacht. Zij kunnen op de foto met mascotte Smokey, zich uitleven op een stormbaan en stempels verzamelen voor een leuke verrassing. “En wie het echt durft, mag onder begeleiding van ervaren brandweermensen zelfs een echt brandje blussen.”

De open dag duurt tot 16.00 uur. Bezoekers die met de auto komen, kunnen parkeren op het terrein van de nabijgelegen IKEA.

OOG maakte bij een eerdere open dag een reportage: