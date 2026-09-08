Bouwstof #29: Waarom ziet de Grote Markt eruit zoals die er nu uitziet?

Op 17 september verschijnt een nieuw boek over de geschiedenis en herinrichting van de Grote Markt in Groningen. Bouwstof sprak deze week met gemeentelijk landschapsarchitect Jaco Kalfsbeek en Martijn Slob, hoofdontwerper van de vernieuwde Grote Markt over het proces rond de verbouwing en de belangrijkste veranderingen.

Het lege midden kijkt terug op de ontwikkeling van het belangrijkste plein van de stad. Aanleiding voor het boek is de herinrichting van de Grote Markt, die twee jaar geleden werd afgerond. Het boek beschrijft de recente herinrichting van het plein tussen 2020 en 2024.

Ook wordt gekeken naar de plannen en ideeën die al in de jaren zeventig en negentig ontstonden. Naast de recente geschiedenis gaat het boek terug tot eerdere eeuwen. Historische foto’s, prenten, ontwerptekeningen, schetsen, strips en plattegronden laten de ontwikkeling van de Grote Markt zien.

De presentatie van Het lege midden vindt plaats op 17 september 2026.

Bouwstof

De stad en de dorpen in de gemeente Groningen veranderen voortdurend. Er wordt gebouwd, gesloopt en verduurzaamd. In Bouwstof belichten we om week één van deze ontwikkelingen.

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