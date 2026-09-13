Botsing tussen taxi en auto op Gedempte Kattendiep

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op het Gedempte Kattendiep zijn in de nacht van zaterdag op zondag een taxi en een personenauto beschadigd geraakt. Bij de botsing raakte niemand gewond.

Het incident vond rond 01.10 uur plaats ter hoogte van de kruising met de Kleine Peperstraat. Vermoedelijk door een voorrangsfout kwamen de personenauto en de taxi met elkaar in botsing. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. De inzittenden kwamen met de schrik vrij. Er hoefde niemand naar het ziekenhuis. Wel ontstond er aan beide voertuigen flinke schade.

Vanwege het ongeluk en de afhandeling daarvan was de weg enige tijd afgesloten voor het verkeer. De politie heeft de toedracht van de aanrijding onderzocht.