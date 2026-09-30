Boosheid in gemeenteraad over sloop van gekraakt pand

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De raadsfracties van PRO, Partij voor de Dieren en SP zijn verontwaardigd over het incident van afgelopen zaterdag aan de Stavangerweg. De eigenaar van een gekraakt pand begon de boel te slopen terwijl er nog mensen binnen waren.

De drie partijen vinden dat dit haaks staat op waar Groningen voor hoort te staan, namelijk een veilige en rechtvaardige gemeente waar we conflicten oplossen via de wet, niet met machtsvertoon of gevaarlijke acties. De eigenaar van het gekraakte pand dwong, gesteund door een groep medestanders, het vertrek van de krakers af, door met de sloop te beginnen. Volgens de fracties was er sprake van gevaarlijke intimidatie.

“Als je een graafmachine inzet terwijl er nog mensen binnen zijn, creëer je bewust een onveilige situatie,” aldus fractievoorzitter Jeffry van Hoorn van PRO. “Dit is simpelweg het recht in hand nemen door middel van intimidatie. Dat mogen we als overheid en als samenleving niet accepteren of belonen.”

De partijen willen van de burgemeester weten hoe de veiligheid van alle inwoners wordt beschermd en hoe voorkomen wordt dat dit soort acties zonder gevolgen blijft. Ze stellen deze woensdag vragen over de rol van de gemeente bij de bemiddeling en consequenties voor de eigenaar.