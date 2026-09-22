Boerenfietstocht Haren laat deelnemers ‘achter de staldeuren’ kijken: “Kijk hoe wij het hier doen”

Een kijkje nemen achter de deuren van agrarische bedrijven in de voormalige gemeente Haren: het kan komende zaterdag tijdens de derde editie van de Boerenfietstocht. De fietstocht is een initiatief van de Groene Ondernemers Haren. Luuk Hoenderken, die een melkveebedrijf runt in Noordlaren, zegt helemaal klaar te zijn voor de dag.

Luuk, wat is het doel van de dag?

“Deelnemers kunnen zaterdag twee routes fietsen. Een route van 15 kilometer, die wij de gezinsroute noemen en een route van 35 kilometer die als toerroute wordt omschreven. Tijdens deze route komt men langs verschillende agrarische bedrijven die hun deuren op deze dag wagenwijd openzetten. Je kunt een kijkje nemen achter de staldeuren. En veel boerderijen hebben een stalletje waar je zelfgemaakte- of streekproducten kunt kopen. Daar kun je gebruik van maken. En langs de route vind je ook informatieborden waar informatie op staat over het landschap en de gewassen die je op een bepaalde plek ziet.”

Klopt het dat het evenement dit jaar wat later in het seizoen plaatsvindt?

“Dat klopt. De familie Steenbergen, zij runnen een biologisch dynamisch melkveebedrijf in Onnen, heeft een nieuwe stal gebouwd. Ze hebben er een drukke periode op zitten, maar ze wilden ook heel graag meedoen aan de Boerenfietstocht. Nu die werkzaamheden bij hen klaar zijn, en ze ook even tot rust zijn gekomen, vindt de fietstocht nu plaats. En ergens biedt dat een voordeel: er breekt een mooie periode aan waarbij er in de natuur volop mooie herfstkleuren zijn te zien. Maar dat geldt ook voor de gewassen: het land ziet er in deze tijd heel anders uit dan wanneer je de fietstocht in juni houdt.”

Betekent dat ook dat je andere deelnemers bereikt?

“Ja, toch wel. Bij de eerste editie hadden we zo’n 700 deelnemers. We zaten toen in de vroege zomer en konden heel veel kinderen verwelkomen. Zevenhonderd deelnemers is voor ons als organisatie heel veel, daarom hebben we het vorig jaar wat rustiger aan gedaan en vond de fietstocht in augustus plaats. En nu zitten we in eind september. Toevallig had ik onlangs contact met AOC Terra, die in de stad agrarische opleidingen aanbiedt, en zij gaven aan het heel leuk te vinden om jongeren bij deze fietstocht te betrekken. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat een volgende editie weer in de vroege zomer plaats gaat vinden, een moment dat veel sportcompetities zijn afgelopen en kinderen en jongeren hier dus ook aan mee kunnen doen.”

Nu is het niet alleen zo dat je boerderijen langs de route kunt bekijken, hè?

“Nee, dat klopt. Paviljoen Appèlbergen doet bijvoorbeeld mee, maar ook kerstbomenkwekerij Bolhuis, Bartels Hoveniers en Klooster Yesse bij Essen. We werken bijvoorbeeld samen met Het Groninger Landschap. Klooster Yesse bevindt zich op een plek waarvan veel mensen niet weten dat het daar gestaan heeft. Kortom het is heel leuk om dat op deze route mee te nemen. Sowieso is het gebied waar wij ons bevinden een prachtig gebied. Bij elke editie proberen we de route en de plekken waar je van de fiets af kunt te veranderen, zodat er elk jaar nieuwe onderdelen te bezoeken zijn. Als je kijkt naar het gebied dan hebben we ingrediënten om zeker zo’n tien verschillende routes aan te kunnen bieden.”

Je moet je voor de fietstocht aanmelden, hè?

“Dat klopt. Deelname kost 8 euro waarbij je drie munten krijgt waarmee je koffie, thee, een pannenkoek of een hamburger aan kunt schaffen. En doordat mensen zich aanmelden weten wij precies hoeveel mensen hebben deelgenomen. Deze deelnemers mailen we na afloop ook een evaluatie hoe ze het gehad hebben. Deze informatie delen we vervolgens bijvoorbeeld met de gemeente om te laten zien hoe wij gepresteerd hebben.”

Als we het over boeren hebben, dan hebben we het tegenwoordig ook over stikstof. In dat licht gezien: hoe belangrijk is deze fietstocht?

“Ik denk dat het daardoor juist heel belangrijk is. Hier in deze regio zie je namelijk geen omgekeerde Nederlandse vlaggen. Er wordt hier niet geprotesteerd. Wij bevinden ons in een pilotgebied waarbij we als bedrijven natuurinclusief boeren. Daarmee zijn we heel wat stappen verder dan de rest van Nederland. Stikstof is hier geen probleem, omdat we allemaal al die stappen hebben gezet om het op een natuurlijke manier op te pakken. Ondertussen wordt er veel gezegd en geschreven over stikstof. Daarom zou ik tegen iedereen willen zeggen: doe zaterdag mee, en ga daarmee op onderzoek uit. Kijk hoe wij het hier doen.”

Je klinkt enthousiast…

“We hebben ontzettend mooi werk! Terwijl ik met je spreek ben ik de dames in de stal aan het melken. Ondertussen kijk ik via de openstaande staldeuren naar buiten waarbij op het veld witte wieven zich verzamelen. Dat is toch prachtig?”

Meer informatie over de Boerenfietstocht vind je op deze website.