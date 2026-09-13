Blueslegende Erwin Java en Erwin Nyhoff laten Sterrebos swingen: “Alsof Harry Muskee zelf op het podium stond” (foto’s)

Java en Nyhoff op het podium in de muziekkoepel. Foto: Rieks Oijnhausen

De jubileumaflevering van SterrebosLive in het Sterrebos is zondag een groot succes geworden. Met optredens van muzikant Erwin Java en zanger Erwin Nyhoff werd gevierd dat het gratis muziekevenement twintig jaar bestaat. Volgens Henk Hindriks van de organisatie is het bereiken van het jubileum nog lang geen aanleiding om het rustiger aan te doen: “De laatste noot op SterrebosLive is nog lang niet gespeeld.”

Henk, hoe is het vanmiddag verlopen?

“Het was echt een geweldige aflevering. We hadden gitarist Erwin Java te gast, die een enorm rijk oeuvre heeft opgebouwd. Hij maakte in het verleden onder meer deel uit van White Honey, Herman Brood’s Wild Romance en Cuby & the Blizzards. Na het overlijden van Cuby-frontman Harry Muskee in 2011 stond hij aan de wieg van King Of The World. Vanmiddag stond hij samen op het podium met Erwin Nyhoff, die begin jaren negentig doorbrak met The Prodigal Sons en later de finale van The Voice of Holland haalde. Nyhoff kroop vanmiddag in de huid van Muskee. Werkelijk: als je vanmiddag je ogen dichtdeed en je luisterde, dan klonk het alsof Muskee zelf in het Sterrebos stond. Echt fantastisch.”

Was er veel publiek op de been voor deze bijzondere editie?

“Er was veel belangstelling, mede ook vanwege de aandacht die dit jubileumfeest in de media heeft gekregen. Aan het begin van het programma mocht ik het publiek toespreken. Ik vroeg aan de mensen wie in de jaren zeventig ‘Sterren in het Bos’ nog hebben meegemaakt. Ongeveer tweederde van de handen gingen omhoog. Dat zegt, denk ik, heel veel over de samenstelling van de mensen die ons bezoeken. Voor de mensen die het niet weten: SterrebosLive ontstond in 2006 en borduurde in zekere zin voort op ‘Sterren in het Bos’. Tussen 1974 en 1983 vonden er in het Sterrebos grote culturele manifestaties plaats, waarbij er behalve voor popmuziek ook ruimte was voor straattheater. Internationale grootheden zoals Nina Hagen, Dexys Midnight Runners en Echo & the Bunnymen traden in die jaren hier op.”

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Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

En in die periode stond er dus ook al een hele jonge Erwin Java…

“Dat klopt. En hij vertelde vanmiddag dat hij zich dat ook nog heel goed kon herinneren. Hij trad hier destijds op met White Honey. Dat optreden vond toen niet plaats in de muziekkoepel, maar even verderop bij de vijver. Naar verluidt werd de koepel destijds te klein voor de optredens en daarom werd er voor die manifestaties speciaal een groter podium neergezet bij het water. Dat hij hier vanmiddag, samen met Nyhoff, weer een heel mooi optreden gaf, was voor ons een prachtige kers op de taart van dit jubileumfeest.”

Jullie hadden na afloop van het optreden ook nog een verrassing voor het publiek in petto?

“We hadden inderdaad een afterparty georganiseerd. Helaas moesten Java en Nyhoff vrij snel na hun optreden alweer weg, omdat zij ’s avonds nog een optreden moesten geven in Gorssel, bij Lochem in de provincie Gelderland. Maar wij hadden voor het publiek een dj geregeld die twee uur lang hele leuke muziek heeft gedraaid. Daardoor was er alle ruimte om lekker te dansen, maar ook om gezellig met elkaar na te praten. Toen ik rond 19.00 uur naar huis ging, stonden er nog zo’n dertig mensen vrolijk te swingen. Je kunt dus echt spreken van een heel geslaagd feest.”

De editie van vandaag was tegelijkertijd de laatste van jullie buitenseizoen. Kijk je tevreden terug?

“Absoluut. We hebben een heel geslaagd seizoen achter de rug. Sowieso hebben we op de verschillende zondagen heel veel geluk gehad met het mooie weer. En ondertussen zagen we dat elke editie erg druk bezocht werd. Dat geeft ons als organisatie ontzettend veel energie om ermee door te gaan.”

Je hoort bezoekers ook vaak zeggen dat ze enorm genieten van deze zondagen. Waar zit hem dat in?

“Dat heeft te maken met de sfeer en de entourage. Maar ook omdat het gratis is. Wij bieden een heel laagdrempelig evenement aan en dat heeft grote voordelen. Als je de band of de muziek die op die middag speelt niet leuk vindt, dan kun je heel makkelijk weer doorlopen. Maar als een band of het geluid je bevalt, dan blijf je lekker hangen. Wat we vandaag trouwens erg leuk vonden, is dat er ook veel buurtbewoners langs zijn gekomen. Onze indruk is dat dit er meer waren dan bij eerdere edities. En ik zeg trouwens wel gratis, maar we hadden dit seizoen wel een crowdfundingsactie lopen. Die heeft uiteindelijk ruim 2.000 euro opgebracht. Je kunt je voorstellen dat artiesten zoals we die vandaag hadden een behoorlijk prijskaartje hebben, maar dankzij de crowdfunding en onze eigen middelen hebben we dit toch prachtig kunnen organiseren.”

Liefhebbers hoeven het evenement de komende wintermaanden gelukkig niet te missen?

“Zeker niet! We hebben namelijk ook een overdekte wintereditie. Deze vindt plaats binnen in het gebouw van BSV De Helpen. In vergelijking met het buitenseizoen hebben we daar op elke tweede zondag van de maand één band op het podium staan. Ik heb van de commissie die de optredens regelt begrepen dat de planning voor wie er komt optreden al nagenoeg helemaal rond is. Volgend voorjaar begint het buitenseizoen weer. In januari starten we met de voorbereidingen waarbij we gaan kijken wie we in dat nieuwe seizoen willen laten optreden. Dus je hoort het: het jubileumfeest is gevierd, maar de laatste noot op SterrebosLive is nog lang niet gespeeld.”