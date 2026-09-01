Blokker keert na bijna twee jaar terug in winkelcentrum Paddepoel met nieuwe winkel

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Blokker opent in oktober en november vijf nieuwe winkels. Dat laat de winkelketen weten aan verschillende vakbladen. Een daarvan komt in winkelcentrum Paddepoel in Groningen.

Wanneer de Groningse winkel precies opent, maakt Blokker niet bekend. Naast de nieuwe vestiging in Stad komen er nieuwe winkels in Roosendaal, Rijssen, Hellevoetsluis en Blerick.

Met de vijf openingen telt Blokker straks weer 66 winkels, nadat het ‘oude’ Blokker eind 2024 failliet ging. De keten had toen ongeveer 400 winkels. Begin 2025 maakte het bedrijf een doorstart. Volgend jaar moeten er meer nieuwe vestigingen bij komen.

In de gemeente bleef na het faillissement geen enkele winkel over. Halverwege vorig jaar opende in Haren voor het eerst weer een vestiging. Voor het faillissement had Blokker ook een winkel in winkelcentrum Paddepoel, naast winkels aan de Kajuit in Lewenborg en aan de Verlengde Hereweg in Helpman.