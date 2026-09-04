Binnenkijken bij meer dan 80 monumenten tijdens Open Monumentendag

De Nieuwe Kerk - Foto: Gemeente Groningen

In de gemeente Groningen openen op zaterdag 12 en zondag 13 september meer dan tachtig monumentale gebouwen gratis hun deuren tijdens Open Monumentendag.

Bezoekers kunnen monumentale gebouwen bekijken, maar ook meedoen aan wandelingen, fietstochten en rondleidingen. Ook zijn er verhalenvertellers en muzikale optredens. Dit jaar werkt het comité Open Monumentendag Groningen ook samen met verschillende Groninger studieverenigingen om meer activiteiten voor en door jongeren te organiseren.

De Watertoren Noord en het Helperzwembad doen dit jaar voor het eerst mee. Het Helperzwembad werd vorig jaar aangewezen als gemeentelijk monument. Ook de monumentale boerderij aan de Boersterweg 26 in Sint Annen is te bezoeken. De boerderij werd de afgelopen jaren verduurzaamd, versterkt en herbestemd. Bij verschillende molens vertellen molenaars over hun vak. In het Provinciehuis vertellen studenten van het Alfa-college over de opleiding Hout- en restauratietechnicus. Daarnaast vertellen Bart Breman, Albert Buursma, Marja Corten en Luna Hamelink op verschillende locaties verhalen over Groningers die zich onder meer inzetten voor vrouwenrechten en plekken waar mensen zonder alcohol terechtkunnen.

Het volledige programma staat op openmonumentendag.nl/groningen. Het programma is ook te bekijken via de Open Monumentendag-app.