Bijeenkomst voor jongeren over toekomst Ten Boer

Foto: gemeente Groningen

De gemeente Groningen is benieuwd naar de mening van jonge bewoners over het gebied Ten Boer. Daarom organiseert zij op 1 oktober samen met jongerenorganisatie Jimmy’s een bijeenkomst in de cultuurschuur Woldwijk/Ten Boer.

Tijdens de bijeenkomst zal het onder andere gaan over thema’s als wonen, ontmoeten, vrije tijd en de toekomst. Na afloop an de sessie worden de wensen van de jongeren direct met de gemeente gedeeld, zodat het kan worden meegenomen in de toekomstplannen en beslissingen rondom Ten Boer.

Meedoen

Meedoen kan op twee verschillende manieren. Je kunt samen met andere jongeren de sessie voorbereiden of je kunt er op 1 oktober bij zijn. De bijeenkomst is van 19.00 tot 21.00 uur.