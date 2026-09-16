Bewoonster procedeert tevergeefs bij Raad van State tegen boete voor kartonnen doos naast container

Foto: Rieks Oijnhausen

Een bewoonster van Helpman vocht door tot de Raad van State, maar delfde deze woensdag helaas het onderspit: een gemeentelijke boete voor de bijplaatsing van een kartonnen doos naast een container aan de De Savornin Lohmanlaan kan volgens de hoogste bestuursrechter van het land gewoon blijven staan.

De vrouw stelde dat ze de doos eind december vorig jaar echt in de ondergrondse papiercontainer had gedaan. Volgens de bewoonster waren alle vier de papiercontainers in de omgeving vol en schoof ze de doos daarom met moeite door de opening van de container. Een dag troffen medewerkers van de gemeente de doos toch naast de container aan. Dankzij een adreslabel op de doos kon de gemeente de naam en het adres van de vrouw achterhalen.

De vrouw leverde zelfs sensorgegevens van de papiercontainers aan, waaruit inderdaad bleek dat alle vier containers vol waren. Hoe de doos buiten de container werd gevonden, wist de bewoonster niet. Maar volgens de Raad van State bewijzen de sensorgegevens niet dat de doos zonder haar toedoen buiten de container terechtkwam. Door de doos toch in de volle container te schuiven, nam de vrouw volgens de bestuursrechter het risico dat die niet volledig naar binnen ging of later naar buiten kwam. Wie merkt dat een container vol is, moet het afval volgens de Raad van State weer meenemen of een andere container gebruiken. Daarom moet de vrouw gewoon 212,10 euro aan de gemeente betalen voor het opruimen van een kartonnen doos.