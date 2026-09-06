Bewoners beschadigen gasleiding bij kluswerkzaamheden in Oosterparkwijk

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In een woning aan de Jan Hissink Jansenstraat in de Oosterparkwijk is zondagavond een gaslekkage ontstaan. Bij het incident raakte niemand gewond.

De melding van de lekkage kwam rond 18.30 uur bij de hulpdiensten binnen, waarna een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Bewoners hadden bij kluswerkzaamheden per ongeluk een gasleiding geraakt, waardoor gas de woning in stroomde”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “De bewoners probeerden het probleem aanvankelijk zelf op te lossen door de hoofdkraan in de meterkast dicht te draaien. De deur van de meterkast kregen ze echter op geen enkele manier open, waarop de hulp van de brandweer werd ingeroepen.”

Brandweerlieden waren snel ter plaatse, forceerden de deur van de meterkast en draaiden alsnog de hoofdkraan dicht. “Vervolgens is de woning geventileerd, waarna de brandweer kon terugkeren naar de kazerne. Omdat de lekkage na de meter zit, moeten de bewoners het euvel zelf laten herstellen door een installateur. Het gaat om een pand van een woningcorporatie; ook die is inmiddels geïnformeerd.”

Walburg geeft nog een praktische tip mee voor wie thuis aan de slag gaat: “Controleer voor je begint met boor- of breekwerkzaamheden altijd goed waar de leidingen in je woning lopen. Dat geldt niet alleen voor gas, maar ook voor water en elektra. Zo voorkom je dit soort vervelende situaties.”