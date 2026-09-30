Bewolkte donderdag met een bui, daarna droog met meer zon

Foto: Joris van Tweel

Na een bewolkte donderdag met lokaal een bui klaart het weer vrijdag op. Ook in het weekend blijft het droog en rustig.

Door Johan Kamphuis

Er valt donderdagochtend eerst een lokale bui. Het is veelal bewolkt, al kan het in de middag even kort opklaren. Het wordt 21 graden bij een zwakke of matige wind uit het westen tot zuidwesten.

Vrijdag is er eerst kans op nevel of een mistbank. Verder klaart het gaandeweg de dag op, schijnt de zon geregeld en blijft het droog. Het wordt 20 graden bij een zwakke zuidwestenwind.

Ook het weekend daarna blijft het droog en wordt het overdag 18 tot 20 graden. In de nachten en ochtenden is er kans op mist of laaghangende bewolking. Het belooft daarmee een rustig weekend te worden.