Bestuurder bekneld bij ongeval Winsumerweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een automobilist is donderdagochtend vroeg gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de Winsumerweg, vlakbij de stad.

De bestuurder knalde rond half vijf frontaal tegen een boom en raakte hierbij bekneld. Brandweerlieden bevrijdden hem uit de wagen. Na stabilisatie door ambulancepersoneel is het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis.

De auto raakte zwaar beschadigd en is afgevoerd door een bergingsbedrijf. Een weghelft moest tijdelijk worden afgezet. De politie doet onderzoek naar de toedracht.