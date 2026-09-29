Benzine in Groningen flink duurder bij de ene pomp dan bij de andere

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Automobilisten in de gemeente Groningen betalen flink verschillende prijzen voor benzine. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van Petrolview. Tussen het goedkoopste en duurste tankstation zit momenteel 41 cent per liter verschil.

Bij een tank van vijftig liter scheelt dat 20,50 euro. De prijsverschillen zijn in Groningen het grootst van alle Groningse gemeenten. In Westerkwartier loopt het verschil op tot 34 cent per liter. Daarna volgen Oldambt en Veendam met 23 cent en Het Hogeland met 19 cent.

Bij het goedkoopste tankstation in de gemeente Groningen kost een liter Euro 95 momenteel 2,29 euro. Kijkend naar de hele provincie Groningen, zijn de drie goedkoopste tankstations te vinden in Winschoten. Het duurste tankstation van de provincie vraagt momenteel 2,73 euro per liter, 47 cent verschil met het goedkoopste tankstation.

De benzineprijzen zijn de afgelopen maanden sterk gestegen door de onrust in het Midden-Oosten, met daarnaast de hoge belastingen op brandstof. In maart kostte een liter nog gemiddeld twee euro, inmiddels ligt de gemiddelde prijs op net iets meer dan 2.40 euro. Ter vergelijking: in België tank je nu nog een liter Euro 95 voor 1,99. In Duitsland betaal je nu nog 2,35, maar gaat de belasting volgende maand weer omlaag met ongeveer 17 cent per liter.