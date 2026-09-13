Bente legt in rolstoelbakfiets Elfstedentocht af om aandacht te vragen voor hulphonden: “Zonder Entli is mijn leven een ramp”

Bente (links) en assistentiehond Entli (links) bij een eerdere editie van de Elfstedentocht. Foto: Ruben Feiken

Bente Wepster uit de stad en haar assistentiehond Entli leggen komende week in vijf dagen in een rolstoelbakfiets de Elfstedentocht af. Met de actie vragen ze aandacht voor het belang van hulphonden en wordt er geld ingezameld om de opleiding van dergelijke honden te financieren. Voor Wepster is het niet de eerste keer dat ze de tocht aflegt.

Bente, wat wil je precies bereiken met deze actie?

“Bij KNGF Geleidehonden is het gebruikelijk dat een hulphond met pensioen gaat als hij tien jaar is. De hond wordt dan vervangen door een nieuwe hulphond. Maar daar zit nu precies het probleem: je weet van tevoren helemaal niet of er wel een nieuwe hulphond beschikbaar is. En daarom richt ik mij met deze actie heel bewust op het grote belang van hulphonden. Er moeten genoeg pups geboren worden, er moeten voldoende trainers beschikbaar zijn om de honden op te leiden, en er moet echt iets gedaan worden aan de wachtlijsten die op dit moment gewoon best wel lang zijn.”

Hoeveel hulphonden zijn er in Nederland ongeveer actief?

“Dat weet ik niet precies, maar de schatting is dat het om zo’n 2.500 tot 3.000 hulphonden gaat. Allereerst is het goed om te beseffen dat er verschillende organisaties gebruikmaken van hulphonden. In ons land zijn er veertien geaccrediteerde scholen waar hulphonden opgeleid worden. Zij leveren jaarlijks zo’n tweehonderd hulphonden af. Dan gaat het bijvoorbeeld om blindengeleidehonden, maar ook om PTSS-honden. Daarnaast zijn er niet-geaccrediteerde scholen; zij leveren formeel geen officiële hulphonden af.”

Ook in 2024 werd de Elfstedentocht afgelegd

Wepster legde precies twee jaar geleden ook al de Elfstedentocht af. Met de actie van toen werd er aandacht gevraagd voor het toelaten van hulphonden in de openbare ruimte. Destijds kwam het nog te vaak voor dat hulphonden, en daarmee dus ook hun baasjes, werden geweigerd op plekken zoals de supermarkt, de horeca of andere winkels. Voor die actie werd een groot aantal ondernemers uit het Noorden benaderd, waarna een aantal supermarkten een statiegeldactie begon. Het opgehaalde geld ging uiteindelijk naar KNGF om er de opleiding van een hulphond mee te kunnen bekostigen.

“Een hulphond moet niet schrikken van de sirenes van een brandweerwagen”

We lopen er misschien makkelijk aan voorbij, maar het is waarschijnlijk erg belangrijk dat een hond echt past bij een persoon?

“Absoluut. Daar wordt ook echt heel nauwkeurig naar gezocht: er wordt gezocht naar een match met het karakter van degene die hulp nodig heeft. Past een hond bij een cliënt? Maar dat is niet het enige. Er wordt ook gekeken naar wat een hond specifiek moet kunnen doen, en er wordt gekeken naar waar je woont. Woont een cliënt midden in de stad of juist rustig in een dorp? Zelf woon ik midden in de stad, vlak bij de brandweerkazerne. Als er dan een brandweerwagen met sirenes voorbijrijdt, is het niet de bedoeling dat de hond van schrik zijn werk niet meer kan doen. Je hebt het dus over een hele ingewikkelde zoektocht, en dat maakt mijn actie om die reden ook zo ontzettend belangrijk.”

Zelf ben jij behoorlijk afhankelijk van je hulphond Entli, hè?

“Zonder hond zou mijn leven echt een ramp zijn. Kijk, ik weet dat KNGF ontzettend zijn best doet. Het is een prachtige organisatie die heel goed werk levert. Maar over een aantal jaren gaat Entli met pensioen. En wat dan? Dat is wel een scenario waar ik soms wakker van lig. Is er dan geen nieuwe hond, dan word ik afhankelijk van mensen. En hoe je het ook wendt of keert: een hond is gewoon betrouwbaarder. Entli is altijd bij me. Als ik twintig keer achter elkaar hetzelfde voorwerp laat vallen, dan zal mijn hulphond ook bij de twintigste keer het voorwerp gewoon weer voor me oppakken. Bij mensen lukt dat niet; dan ontkom je op een gegeven moment niet aan commentaar of zuchten.”

Het is misschien een vreemde vraag, maar als Entli straks met pensioen gaat, blijft ze dan wel bij jou wonen?

“Nee. Die keuze ligt overigens volledig bij mezelf. Kijk, als Entli de tien jaar is gepasseerd, mag ze officieel niet meer de functie van hulphond uitoefenen. Ze raakt dan die status ook kwijt. Zelf heb ik een fulltimebaan. Ik ben veel op pad en ik heb een heel actief leven. Ik vind het niet netjes tegenover haar dat mijn hond dan de hele dag alleen thuis zit. Vergeet ook niet: zij heeft tien jaar lang keihard gewerkt; zij mag dan ook echt gaan genieten van haar rust.”

Heb je al enig idee waar Entli naartoe gaat?

“Ze gaat naar een nieuw gezin. Zij wonen in Groningen, hebben een huisje bij het bos en één van hen is gepensioneerd. Dat is een prachtige plek voor haar om van haar oude dag te genieten. En ik zal regelmatig langskomen, want ik ken deze mensen goed en het contact met hen is erg goed. Want natuurlijk ga ik haar ontzettend missen, maar ik kan gelukkig altijd naar haar toe.”

“Ik leg de tocht af in een speciale rolstoelbakfiets”

Bij de actie ga je opnieuw de Elfstedentocht afleggen. Hoe ziet die week eruit?

“Komende woensdag begin ik aan mijn eerste etappe. Ik doe mee aan de Onbeperkte Elfstedentocht: mensen met een lichamelijke beperking, chronische aandoening of andere beperking leggen in vijf dagen de Elfstedentocht af. De start vindt plaats in Leeuwarden bij de Elfstedenhal. Tegen de klok in gaan we de route afleggen. Dus van Leeuwarden gaan we naar Dokkum en dan door naar Franeker. Dit gedeelte wordt ook wel de ‘hel van het Noorden’ genoemd. Nou, dan hebben we dat maar meteen gehad. Op zondag hopen we dan weer in Leeuwarden te arriveren. Ik leg de route trouwens niet alleen af. Natuurlijk gaat Entli mee, maar ik word tijdens de reis ook begeleid door Anouk, die op een stadsfiets met mij meefietst. Zelf maak ik gebruik van een speciale rolstoelbakfiets.”

Hebben jullie je goed kunnen voorbereiden op zo’n zware tocht?

“Jazeker. Sowieso vind ik het heerlijk om er in de zomer op uit te trekken, maar een goede voorbereiding is wel essentieel. Je gaat dagelijks flinke afstanden afleggen. Dat hebben we geoefend door samen vooraf meerdere tochten van vijftig kilometer per dag te maken. Daarmee weet Entli ook precies wat er onderweg van haar verwacht wordt. En natuurlijk wordt er regelmatig even gestopt zodat ze lekker kan rennen en spelen. Want ook dat ontspanningsmoment blijft ontzettend belangrijk.”

Nu wil je met deze actie aandacht vragen voor het goede doel. Hoe ga je dat onderweg aanpakken?

“Eigenlijk op twee manieren. Mensen die ons volgende week zien rijden, zal het niet ontgaan dat we met een speciale actie bezig zijn. De bakfiets en de stadsfiets zullen opvallend versierd zijn. Maar ook zonder dat vallen we wel op: een hond op een rolstoelbakfiets trekt natuurlijk sowieso de nodige aandacht. Daarnaast ben ik online erg actief op sociale media, maar eerlijk is eerlijk: Entli is daar misschien nog wel populairder dan ik. Afgelopen zomer was ik op zoek naar een nieuw knuffelvarkentje voor haar, nadat haar oude speeltje helemaal versleten was. Die oproep werd maar liefst 250.000 keer bekeken en tientallen knuffelvarkens vonden hun weg naar Entli. Ze wordt op straat zelfs herkend: ‘Oh, jij bent die hond die ik zag op TikTok!’. Dat is toch prachtig?”

Gaat de actie volgens jou slagen?

“Absoluut. Naast aandacht vragen voor hulphonden, waarbij we hopen dat die aandacht zorgt voor een toename van het aantal honden dat ingezet kan worden als hulphond, zamel ik ook geld in. Het streefdoel ligt op 5.000 euro, waarvan er inmiddels al ruim 3.300 euro binnen is. Met die 5.000 euro kunnen we de opleiding voor één hulphond bekostigen, die daarmee wordt opgeleid om iemand echt te kunnen helpen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we die 5.000 euro gaan halen.”

Meer informatie over de actie vind je op deze website.