Beker lagere klassen: Monsterscores Oosterparkers en Omlandia

Foto Andor Heij

In de bekerpoules met de clubs uit de derde klasse en lager zijn zaterdag zes clubs uit de gemeente Groningen doorgestoten naar de knock-outfase. In deze poules plaatst alleen de groepswinnaar zich. Oosterparkers en Omlandia haalden fors uit.

GVAV Rapiditas won in Assen met 6-2 van de reserves van ACV en passeerden de Assenaren als groepswinnaar op doelsaldo.

Be Quick (zaterdag) speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Fit Boys uit Beilen en dat was voldoende na twee eerdere zeges. Helpman werd in deze poule uitgeschakeld.

Monsterscores

Oosterparkers verpletterde Mamio met 14-0 en is op basis van het doelsaldo door. Luciano Carly maakte er vier, Jordi Paapst en Daan van der Meulen drie. FC Lewenborg en Mamio haalden het niet. Mamio kreeg maar liefst 32 doelpunten om de oren in de poulefase.

Omlandia pakte de volle buit uit drie wedstrijden. In Ten Boer werd zaterdag met 9-0 afgerekend met KRC. Jeroen Haan scoorde drie keer.

VV Groningen won ook de derde wedstrijd. Tegen ZNC werd het 3-1. Potetos is in deze groep uitgeschakeld.

Gruno won met 6-1 bij Wagenborgse Boys en is door die derde overwinning ook een ronde verder. Angelo Weggers maakte er vier voor Gruno.

Naast de eerder genoemde clubs werden ook HFC’15, Glimmen, Amicitia VMC, DIO Groningen, VVK en Haren uitgeschakeld.

Zondag en ook maandagavond vallen de laatste beslissingen voor de Groninger clubs. Engelbert, Groen Geel (zondag) en Woltersum liggen na twee duels al uit het toernooi. GEO had geen standaardteam ingeschreven voor het bekertoernooi.