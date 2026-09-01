Be Quick 1887 buigt pas in slotfase hoofd voor AFC in KNVB beker

Foto: Martijn Minnema. Be Quick 1887 - AFC

Het avontuur voor eersteklasser Be Quick 1887 in de KNVB beker is na de eerste voorronde al voorbij. De Groningers boden dinsdagavond het drie klassen hoger spelende AFC goed partij, maar in de slotfase beslisten de Amsterdammers de wedstrijd: 2-0.

In het eigen Esserbergstadion speelde Be Quick fel en met lef en deed niet onder voor AFC, dat in de tweede divisie acteert. De eerste mogelijkheid was dan ook voor de Groningers. Hugo Stoker kopte na een corner net over. Pas na een dik half uur werd AFC gevaarlijk, maar doelman Owen van Dijk van Be Quick greep goed in. Na nog een aardige kans over en weer werd met een 0-0 stand de eerste helft afgesloten.

Direct na de pauze was Guus Broekema voor Be Quick kansrijk. Vervolgens kwam Robbin van Kooten een teenlengte tekort en vlogen een kopbal en een schot van de Groningers net voorlangs.

De druk van AFC begon steeds meer toe te nemen. In eerste instantie was het alleen dreigend, maar na 82 minuten knalde Splinter de Mooij de bal in de bovenhoek. Be Quick drong nog even aan, maar vanuit een counter maakte De Mooij oog in oog met Van Dijk zijn tweede, zodat AFC verder bekerde.

Be Quick haalde de KNVB beker door afgelopen seizoen de halve finale van de districtsbeker te bereiken. Voor die beker speelt Be Quick zaterdag thuis tegen Oranje Nassau.