Basisplaats lijkt er tegen FC Twente nog niet in te zitten voor Jakob Ondrejka

FC Groningen ontvangt aanstaande zondag tijdens de vijfde speelronde van de eredivisie FC Twente. De ploeg van trainer Dick Lukkien won de eerste twee wedstrijden van het seizoen, maar leed daarna achtereenvolgende nederlagen.

Vorige week vrijdag nam Fortuna Sittard drie punten mee uit de Euroborg, hetgeen voor chagrijn zorgde bij Lukkien en zijn troepen. Toch werkte de ploeg vol goede moed toe naar de clash van aankomend weekend.

Transferwindow

Deze week sloot de transferwindow, waardoor de selectie voor het aankomende seizoen alleen nog versterkt kan worden met spelers zonder club. Lukkien is tevreden met hoe de transferperiode voor Groningen is verlopen.

Zo versterkte de club zich onder anderen met de transfervrije Pelle Clement, kocht het de Hongaarse international Mark Csinger en huurde het Jakob Ondrejka van Parma.

Met Ondrejka trok de FC een speler aan die volgens Lukkien misschien wel te goed is voor Groningen. De aanvaller brak minder dan een jaar geleden zijn kuitbeen en is volgens de oefenmeester nog aan het optrainen.

Basisplaats Ondrejka?

Ondrejka, die afgelopen woensdag zijn 24e verjaardag vierde, moest het tot op heden stellen met drie invalbeurten. Tegen Fortuna deed hij een krap halfuur mee. Met zijn dribbels bracht hij iets extra’s en de Zweed versierde een strafschop, die later wegens buitenspel toch niet gegeven werd.

Door zijn optreden werd er de afgelopen week gespeculeerd over een snelle basisplaats voor Ondrejka. En hoewel hijzelf zegt klaar te zijn, lijkt hij voorlopig geduld te moeten hebben.

Het spel van Groningen onder Lukkien vraagt veel van de spelers en na een moeizame voorbereiding in Italië begon Ondrejka met een achterstand.

Volgens Lukkien kan de nieuweling momenteel 45 minuten spelen en is het afwegen tussen speeltijd en arbeid op het trainingsveld.

Afwezigen

Daardoor lijkt Groningen aanstaande zondag met dezelfde elf namen te beginnen aan het treffen met Twente. Met Clement is er toch een twijfelgeval.

De middenvelder trainde vrijdag niet mee en zaterdag wordt de situatie opnieuw beoordeeld. Lukkien zei ervan uit te gaan dat Clement gewoon beschikbaar is. Marco Rente, Tyrique Mercera en Ryan Metu zijn er sowieso niet bij.

Groningen en Twente trappen zondag om 12.15 uur af.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Jorg Schreuders, Thijmen Blokzijl, Mark Csinger, Wouter Prins; Tygo Land, Tika de Jonge; David van der Werff, Thom van Bergen, Pelle Clement; Brynjólfur Willumsson.