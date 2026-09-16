Bartina Koeman dinsdag overleden

Bartina Koeman, de vrouw van Ronald, is dinsdag overleden. Koeman heeft dit bekendgemaakt via sociale media.

Bartina kreeg in 2010 de diagnose borstkanker en is daar dinsdag op 65-jarige leeftijd aan overleden. Ze werd in 1961 geboren in Groningen en was veertig jaar samen met haar man. Ronald begon zijn succesvolle loopbaan als speler van FC Groningen, net als zijn broer Erwin. Hij was tot afgelopen zomer nog bondscoach van het Nederlands elftal.

Met intens verdriet, maar ook met grote trots en liefde, nemen wij afscheid van mijn prachtige vrouw, onze allerliefste mama en oma’, schrijft Koeman op Instagram.

Het echtpaar kreeg drie kinderen: dochter Debbie en zoons Tim en Ronald junior, doelman van eredivisieclub Telstar.