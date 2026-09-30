Barestraat krijgt nieuwe inrichting met meer groen en fietsparkeerplekken

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De gemeente wil de Barestraat in de Rivierenbuurt volgend jaar gaan voorzien van meer groen en fietsparkeerplekken. De straat wordt daardoor op sommige plekken wel smaller en een aantal ‘informele parkeerplekken’ gaat verdwijnen.

De Barestraat veranderde de afgelopen tientallen jaren van een straat met vooral bedrijven in een woonstraat met woningen en appartementen. Maar de inrichting van de openbare ruimte veranderde nauwelijks mee, concludeerden bewoners en het gemeentebestuur.

Daar komt nu verandering in. In het nieuwe ontwerp komt langs het parkeerterrein van de supermarkt een brede groenstrook met een haag. Ook komen er plantvakken met vaste planten en struiken. Het bestaande groen langs het hek blijft behouden. Bomen komen er niet, want het planten daarvan is onmogelijk vanwege de kabels en leidingen onder de straat.

Daarnaast komen er twee grotere plekken voor het parkeren van fietsen. Voordat alles moet, moeten drie ‘informele parkeerplekken’ wijken, maar de overige vijf worden wel omgebouwd naar volwaardige parkeerplaatsen.

De herinrichting kost naar schatting 73.000 euro. Daarvan is 15.000 euro al beschikbaar. Voor de overige 58.000 euro vraagt het college de gemeenteraad om krediet. De gemeenteraad moet ook het ontwerp nog vaststellen. De werkzaamheden staan vooralsnog gepland voor het voorjaar van 2027. Voor het einde van dat jaar moet de ombouw klaar zijn.