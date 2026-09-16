Back to the Reality: grootste LAN-party van Nederland in Martiniplaza

Foto: Ruben Feiken

Aankomend weekend organiseert The Reality weer een LAN-party in de Martiniplaza. Daarmee viert de stichting twee jubilea: de vijfentwintigste editie en als stichting bestaan ze twintig jaar.

Bij een Local Area Network (LAN)-party komen mensen samen in één ruimte om videogames te spelen. Dennis Pestman, een van de organisatoren van The Reality, kwam in de OOG Ochtendshow uitleggen wat een LAN-party verder inhoudt en wat er bij The Reality te doen zal zijn.

Grootschalige LAN-parties zijn uniek

Vroeger waren internetverbindingen te traag om samen op afstand soepel te gamen. Daarom werden LAN-parties georganiseerd, zodat het internetverkeer lokaal kon blijven en gamers daadwerkelijk direct met elkaar konden spelen, zonder vertragingen. Tegenwoordig zijn de verbindingen sneller, waardoor LAN-parties niet per se nodig zijn. Daarbij mochten er tijdens de coronapandemie geen LAN-parties georganiseerd worden. Veel andere organisaties werden hiermee de das omgedaan. Ook bij The Reality voelen ze nog steeds de impact van die jarenlange coronapauze. “We missen eigenlijk een generatie aan LAN’ers,” legt Pestman uit. “De jeugd die wij normaal gesproken nu in de zaal zouden moeten hebben, dat is de jeugd die tijdens corona geleerd heeft thuis te zitten.”

Op het hoogtepunt van The Reality was er plek voor 1400 deelnemers. Aankomend weekend kunnen er 450 gamers een plek vinden. Dat de stichting het nog wel kan organiseren, heeft volgens Pestman te maken met de vaste clique aan spelers die ze in de beginjaren hebben opgebouwd. Deze groep komt jaarlijks nog steeds gamen. “Vroeger waren ze zelf redelijk jong, tegenwoordig doen ze dat met hun eigen kinderen,” aldus Pestman. Ook benoemt Pestman de vaste vrijwilligers die helpen met opbouwen als een belangrijke fundering voor het feit dat ze er nog zijn.

Meer dan computergames

Naast gamen is vooral het contact met anderen belangrijk volgens Pestman: “Het is onze bedoeling om de mensen eigenlijk uit die zolderkamertjes weg te krijgen, achter die computers vandaan te krijgen.” Daarom organiseren ze onder anderen ook een pubquiz (waar niet alleen vragen over games in voorkomen), een zeskamp met een prijsje voor de winnaar, een retrohoek met oude spelcomputers zoals Sega’s, Commodore’s en Nintendo’s, en een toernooi met het bordspel Dungeons and Dragons. Ook zal Defensie, een van de sponsoren van The Reality, een stormbaan meenemen.

Jubileum

Elk jaar heeft The Reality een thema. Met het twintigjarig bestaan van de stichting en de vijfentwintigste editie is het thema van dit jaar Back to the Reality. “Wat we daarmee gaan doen, is thema’s van vorige jaren terug laten komen in de zaal op verschillende plekken,” vertelt Pestman. Op die manier kan men voorgaande thema’s (deels) terugzien en zo “een trip down memory lane” krijgen.

Voor meer informatie is de website van The Reality te bezoeken. Aankomende vrijdagmiddag gaan de deuren open en de activiteiten lopen tot en met zondagmiddag.