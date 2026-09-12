Automobilist botst tegen lantaarnpaal en boom in De Held

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een personenauto is zaterdagavond flink beschadigd geraakt bij een eenzijdig verkeersongeluk op de Hans Lodeizenstraat in de wijk De Held. Bij het incident raakte niemand gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 20.15 uur. Door nog onbekende oorzaak verloor de bestuurder de macht over het stuur. Het voertuig botste eerst tegen een lantaarnpaal, raakte vervolgens een boom en kwam uiteindelijk gedraaid op de weg tot stilstand.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Een ambulanceverpleegkundige heeft de bestuurder ter plekke gecontroleerd, maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig.

Vanwege het ongeluk en het daaropvolgende onderzoek door de politie was de Hans Lodeizenstraat enige tijd afgesloten voor het verkeer. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde personenauto afgesleept.