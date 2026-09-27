Auto schiet rechtdoor Noorderplantsoen in en ramt paaltje

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk bij de ingang van het Noorderplantsoen is in de nacht van zaterdag op zondag een personenauto fors beschadigd geraakt. Ondanks dat ook een fiets werd geraakt, raakte niemand gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 01.00 uur. “Een personenauto kwam vanaf de Westersingel”, vertelt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Op de kruising met de Noorderhaven schoot de bestuurder rechtdoor het Noorderplantsoen in.” Waar er vroeger wel door het park gereden kon worden, is dat al jaren niet meer mogelijk. “Er ligt een hoge stoeprand en er staan paaltjes. Deze heeft de automobilist geraakt, evenals een fiets.”

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Door de klap ontstond er een flinke olielekkage, waardoor de straat onder de olie kwam te zitten. Een berger heeft de beschadigde auto afgesleept. De politie heeft onderzoek gedaan naar de exacte toedracht van het ongeval.