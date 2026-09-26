Auto belandt in de vangrail op Noordzeeweg

Foto: Albert van den Berg

Bij een eenzijdig verkeersongeluk op de Noordzeeweg is zaterdagmiddag de bestuurder van een personenauto in de vangrail terechtgekomen. Bij het incident raakte niemand gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 12.10 uur. De automobilist was onderweg in de richting van Bedum toen het vlak na het passeren van de Noordzeebrug misging. Het voertuig belandde in de vangrail en raakte daarbij flink beschadigd. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar al snel bleek dat medische zorg niet nodig was.

Om de hulpverleners en de bergers veilig hun werk te laten doen, werd een van de rijstroken afgesloten. Dit leidde tot enig oponthoud voor het overige verkeer. De beschadigde auto is door een bergingsbedrijf afgesleept. De politie heeft onderzoek gedaan naar de exacte toedracht van het ongeluk.