Asfalteringswerkzaamheden fietspad Rosensteinlaan bij UMCG van start

Foto: Albert van den Berg

Op de S.S. Rosensteinlaan en de Petrus Campersingel is deze week begonnen met het asfalteren van het parallel gelegen fietspad aan de kant van het UMCG. Het fietspad verkeerde al enige tijd in slechte staat.

Vanwege de werkzaamheden is het fietspad vanaf de kruising met de Vrydemalaan tot aan de Petrus Campersingel afgesloten voor fietsers. Het pad lag er al jaren matig bij doordat doorgroeiende boomwortels het asfalt op veel plaatsen omhoog drukten. Dit probleem wordt nu aangepakt. Maandag is gestart met de werkzaamheden waarbij er onder andere nieuw asfalt wordt aangebracht.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden vrijdag afgerond. Tot die tijd moeten fietsers rekening houden met een extra reistijd van ongeveer vijf minuten. Het verkeer kan onder andere gebruikmaken van de route via de Bloemsingel.