Arbeidsmarkt krapper door seizoenseffect

Foto: Gerrit de Haan

Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen is in augustus toegenomen. Dat blijkt uit informatie van uitkeringsinstantie UWV.

Sinds het hoogtepunt van de krapte in 2022 koelt de arbeidsmarkt langzaam af. Werkgevers hadden iets minder moeite om personeel te vinden, maar het afgelopen kwartaal nam de spanning weer toe. Vooral door seizoenseffecten: in het voorjaar en de zomer zijn er tijdelijk meer kansen op werk in de landbouw, bouw en horeca.

Eind augustus ontvingen 5.748 inwoners van de provincie Groningen een WW-uitkering. Dat is 1,7 procent van de Groningse beroepsbevolking. Het gold vooral voor banen in het onderwijs, de metaalindustrie, overige industrie en bouw. Vanuit sectoren als chemische industrie, detailhandel en schoonmaak nam het aantal WW-uitkeringen af.

Het aantal openstaande vacatures in de provincie Groningen groeide in het tweede kwartaal van dit jaar van 8.050 naar 8.850. Erik Oosterveld van UWV: “Veel werkgevers hebben nog steeds last van personeelstekorten, terwijl er tegelijk werkzoekenden zijn die een baan zoeken. De regionale Werkcentra ondersteunen zowel werkgevers als werkzoekenden in hun zoektocht.”