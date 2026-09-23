Arbeidsinspectie dreigt RUG met boete

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De Arbeidsinspectie heeft de Rijksuniversiteit Groningen op de vingers getikt omdat ze te weinig doet aan de hoge werkdruk en ongewenst gedrag. Als verbetering uitblijft, kan de RUG een boete krijgen. Dat meldt de UKrant.

De Arbeidsinspectie riep de Nederlandse universiteiten zes jaar geleden al op om aan de slag te gaan met werkdruk en ongewenst gedrag. In 2024 onderzocht de inspectie of de situatie was verbeterd, maar daaruit bleek dat er weinig veranderd was. Volgens de Arbeidsinspectie schieten de genomen maatregelen nog altijd tekort. Ze heeft er nu genoeg van en dreigt met boetes als de universiteiten bij een volgende inspectie niet genoeg verbeteringen hebben doorgevoerd. Ze kunnen dan een boete krijgen die kan oplopen tot 13.500 euro per overtreding.

Volgens de UKrant hebben naast de RUG ook de universiteiten van Maastricht, Delft, Eindhoven en Twente een waarschuwing gekregen. In een reactie meldt de RUG dat ze de afgelopen jaren belangrijke stappen heeft gezet, zoals een medewerkersonderzoek over werkdruk ongewenst gedrag. Daarop kan worden voortgebouwd. Het college van bestuur erkent dat er meer gedaan kan worden.