Ambulance en auto botsen op kruising Europaweg

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Een ambulance en een personenauto zijn rond 19.30 uur met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Europaweg en de Sontweg. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Volgens getuigen stopte de automobilist voor een politieauto die met spoed over de kruising reed. Nadat de politieauto was gepasseerd, trok de automobilist weer op. Vervolgens botste de auto tegen een ambulance, die op dat moment groen licht had. Dat meldt 112Groningen.

De politie sloot een deel van de weg af en onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.